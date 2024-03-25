Стартует прием заявок для экспонентов на AmberForum 2024

Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех объявил о старте заявочной кампании для производителей, которые представят свою продукцию в торгово-выставочной галерее VII Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2024.
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