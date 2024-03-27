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На что обращать внимание при покупке стройматериалов

На что обращать внимание при покупке стройматериалов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, что нужно учитывать при покупке строительных материалов.«В случае нарушений сроков поставки потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в другой установленный им срок, возврата суммы предварительной оплаты недоставленного товара, возмещения убытков, причинённых из-за нарушения срока доставки.

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