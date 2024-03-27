На что обращать внимание при покупке стройматериалов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, что нужно учитывать при покупке строительных материалов.«В случае нарушений сроков поставки потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в другой установленный им срок, возврата суммы предварительной оплаты недоставленного товара, возмещения убытков, причинённых из-за нарушения срока доставки.