130 лет назад, 21 октября (н.ст.) 1896 года, родился Евгений Шварц. Без сказок, аллюзий, аллегорий этого особо почитаемого в кругах нашей интеллигенции драматурга отечественная литература, российский театр и национальный кинематограф утратили бы нечто такое, что восполнить, компенсировать ничем иным нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Анна Михалкова и ...
- Анна Михалкова и ...
- «Музыка дана чело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым