130 лет назад, 21 октября (н.ст.) 1896 года, родился Евгений Шварц. Без сказок, аллюзий, аллегорий этого особо почитаемого в кругах нашей интеллигенции драматурга отечественная литература, российский театр и национальный кинематограф утратили бы нечто такое, что восполнить, компенсировать ничем иным нельзя.