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Выскочил из леса с ножом: в Ленобласти охотник застрелил незнакомца в камуфляже

Выскочил из леса с ножом: в Ленобласти охотник застрелил незнакомца в камуфляже

В Ленобласти охотнику пришлось застрелить неизвестного мужчину, который выскочил на него из леса с ножом.

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