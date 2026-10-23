1702-й день спецоперации. Жесткая повторная зачистка Приморского и Плавней в Запорожской области Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» взяли под контроль село Мировка Запорожской области.
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