Губернатор Самарской области совершил рабочую поездку по районам и обсудил с жителями актуальные вопросы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Волжский район, где осмотрел ряд объектов инфраструктуры, в том числе строительство пятиэтажного здания поликлиники в рамках национального проекта "Здравоохранение".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии