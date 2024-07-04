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Губернатор Самарской области совершил рабочую поездку по районам и обсудил с жителями актуальные вопросы

Губернатор Самарской области совершил рабочую поездку по районам и обсудил с жителями актуальные вопросы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Волжский район, где осмотрел ряд объектов инфраструктуры, в том числе строительство пятиэтажного здания поликлиники в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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