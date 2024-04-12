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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Постер «Кода Гиас: Вернувшийся Розе» с братьями Розе и Эшем Японцы уже через ...

Постер «Кода Гиас: Вернувшийся Розе» с братьями Розе и Эшем Японцы уже через ...

Постер «Кода Гиас: Вернувшийся Розе» с братьями Розе и ЭшемЯпонцы уже через месяц увидят аниме «Код Гиас: Вернувшийся Розе» в виде фильмов, остальной мир — позднее в формате сериала, ну а пока Sunrise («Ковбой Бибоп», «Мобильный воин Гандам») выложила постер.

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