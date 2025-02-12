Сихарулидзе: с Валиевой никто не общался по поводу возвращения наград

Фигуристка не получила ответа от антидопинговой организации.Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что никто не обращался к Камиле Валиевой с просьбой вернуть медали в связи с её дисквалификацией.