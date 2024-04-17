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Врач Боша: лампы для маникюра и пломбирования могут привести к ухудшению зрения

Врач Боша: лампы для маникюра и пломбирования могут привести к ухудшению зрения

Ультрафиолетовое излучение негативно влияет на здоровье глаз, в частности, лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут негативно воздействовать на состояние сетчатки и привести к ухудшению зрения, рассказала "Газете.

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