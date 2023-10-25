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Невероятный кульбит от Арбениной — певица спела с комитетом семей воинов Отечества

Невероятный кульбит от Арбениной — певица спела с комитетом семей воинов Отечества

Юрий Кот     Ещё недавно жители Новосибирской области в письме к местным депутатам Госдумы и Минкульту вспомнили давние высказывания Арбениной против СВО и антивоенную песню "Не молчи", требуя запретить концерт группы в Новосибирске.

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