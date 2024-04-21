Новая структура комиссий для крипто-ETF, представленная Victory Securities в Гонконге

Victory Securities, известная инвестиционная компания базирующаяся в Гонконге, недавно раскрыла свою стратегию комиссионных вознаграждений для недавно утвержденных биржевых фондов криптовалют (ETF) для биткоина и Ethereum.
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