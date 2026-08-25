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Моуринью перед «Сосьедадом»: «Первый домашний матч, но лишь один из 19. Я не жду особой встречи на «Бернабеу» – хочу, чтобы болельщики поддержали «Реал» со всей страстью»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью призвал болельщиков поддержать команду в первом домашнем матче сезона.

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