Гвинет Пэлтроу показала, как пользоваться сухой щеткой для похудения и здоровья

Пошаговое руководство В последнее время этот ритуал приобрел большую популярность и теперь имеет множество преданных поклонников — не в последнюю очередь потому, что некоторые звезды признаются в любви к нему.
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