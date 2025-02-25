Василий Головнин: Администрация Трампа решила оскорбить Китай

МИД КНР уже возмутился. Государственный департамент США на своем официальном сайте перестал использовать уважительный термин «Китайская народная республика», который широко применялся во времена прежней администрации Джо Байдена.
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