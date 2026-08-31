Невролог объяснил, почему болит между лопатками и когда это опасно

Те, кто много времени проводят за компьютером или за рулём часто жалуются на острую, тянущую или ноющую боль между лопатками.
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