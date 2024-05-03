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«Бавария» сомневается насчет назначения Флика. Прямых контактов пока нет (Bild)

В мюнхенском клубе не уверены, что 59-летний специалист подходит для перестройки команды, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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