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Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Алексей Савватеев:  Гагариных могла вырастить только Советская система образования, созданная Сталиным Ирина Мишина Фото: Носов Игорь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Савватеев Что ждет российскую науку, отечественное образование? Стоит ли ждать прорыва инженерной и конструкторской мысли? Об этом в студии «СП-видео» рассуждает член-корреспондент РАН по секции «Экономика», доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Пока не уберут этого « крестничка Кравцова»- положение в школах будет только ухудшаться. Как неграмотный человек может руководить Министерством просвещения- он двух слов связать не может?!