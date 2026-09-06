Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Алексей Савватеев: Гагариных могла вырастить только Советская система образования, созданная Сталиным Ирина Мишина Фото: Носов Игорь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Савватеев Что ждет российскую науку, отечественное образование? Стоит ли ждать прорыва инженерной и конструкторской мысли? Об этом в студии «СП-видео» рассуждает член-корреспондент РАН по секции «Экономика», доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.
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Пока обычной школе не будет категорически запрещено брать оплату за любые дополнительные услуги, ничего не поменяется.
Пока не уберут этого « крестничка Кравцова»- положение в школах будет только ухудшаться. Как неграмотный человек может руководить Министерством просвещения- он двух слов связать не может?!