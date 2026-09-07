Сотни верующих собрались у Храма Христа Спасителя, чтобы увидеть святыню

В эти минуты сотни верующих собрались у Храма Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского - одного из самых почитаемых святых в православной церкви.
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