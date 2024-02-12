Суд запретил прогулочные полёты после падения частного самолёта у Кронштадта

Летом позапрошлого года у одного из самолётов во время полёта отказал двигатель. Суд запретил индивидуальному предпринимателю Румянцеву осуществлять прогулочные полёты после жёсткой посадки частного самолёта у Кронштадта.
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