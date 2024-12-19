Главы Южной Кореи и Японии обсудили дальнейшее соперничество с РФ и КНДР

Продолжение сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США против России и КНДР обсуждалось исполняющим обязанности президента Южной Кореи Ханом Док Су и премьер-министром Японии Сигэру Ибисбой 19 декабря, в ходе телефонного разговора, сообщает агентство Yonhap.