Главы Южной Кореи и Японии обсудили дальнейшее соперничество с РФ и КНДР

Продолжение сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США против России и КНДР обсуждалось исполняющим обязанности президента Южной Кореи Ханом Док Су и премьер-министром Японии Сигэру Ибисбой 19 декабря, в ходе телефонного разговора, сообщает агентство Yonhap.
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