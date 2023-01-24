Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серый
    Суть! Уже в прошлом году Одесса со своим "особенным" характером..во многом про российским...требовала от Юнеско.. при...Постпредство РФ: ...
  • Анна
    Шельма!!!!!!!!!!!!!!Кирби: передаваем...
  • Леонид Руси
    Ещё и нобелевскую премию дадут тем, кто сжигал одесситов...Постпредство РФ: ...

Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Тимошенко

Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Тимошенко

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко еще в понедельник, 23 января 2023 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх