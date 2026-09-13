FT: Иран попросил Россию предоставить новые дроны для войны с США и Израилем

Иран якобы попросил Россию предоставить новые реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» для использования в войне против Израиля и США.
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