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Газета.ру

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FT: Иран попросил Россию предоставить новые дроны для войны с США и Израилем

FT: Иран попросил Россию предоставить новые дроны для войны с США и Израилем

Иран якобы попросил Россию предоставить новые реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» для использования в войне против Израиля и США.

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