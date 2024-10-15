Россия боролась с недругами и получила счет от друзей

КК Коля Колянов И этп особь что там вякает, а что с русскими творили в 90 и позже уже забыли. Их надо гнать и гнать из России этих мастурбеков, а он вякает о каких-то правах.

Владимир Сергеев 1. За малейшее нарушение - депортация мигранта вместе с семьёй, это самое главное, что должно войти в закон. 2. Пособия на детей мигрантов - только на двоих, а не восьмерых и десятерых. 3. За убийства, изнасилование коренных жителей - расстрел или пожизненное.