Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль ситуацию с соблюдением прав таджиков в России.
Россия боролась с недругами и получила счет от друзей
Комментарии
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КК
Коля Колянов
И этп особь что там вякает, а что с русскими творили в 90 и позже уже забыли. Их надо гнать и гнать из России этих мастурбеков, а он вякает о каких-то правах.
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45 мин.
Владимир Сергеев
1. За малейшее нарушение - депортация мигранта вместе с семьёй, это самое главное, что должно войти в закон. 2. Пособия на детей мигрантов - только на двоих, а не восьмерых и десятерых. 3. За убийства, изнасилование коренных жителей - расстрел или пожизненное.
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39 мин.
ВС
Владимир Сергеев
4. Материнский капитал семье мигранта исключить. 5. В такси мигрантам работать запретить. 6. Гражданство мигрантам не выдавать в течение 25 лет. Мигрант должен быть бесправным, только тогда он будет соблюдать наши законы. Без материнского капитала и пособий на детей они сами сюда не поедут. 7. Расстрелять и посадить тех в миграционной службе кто развел эту коррупцию!
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28 мин.
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