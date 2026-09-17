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Аргументы и Факты

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Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

В Москве с января 2027 года программа комплексной профориентации школьников станет доступна для учеников восьмых классов, а ее новым хабом станет центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках, где дети смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико-ориентированном формате.

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