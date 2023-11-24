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Хосе Энрике о тен Хаге: «Не думаю, что он закончит сезон в «МЮ». С Роналду, Санчо не сложилось, многие игроки в клубе настроены против него»

Хосе Энрике о тен Хаге: «Не думаю, что он закончит сезон в «МЮ». С Роналду, Санчо не сложилось, многие игроки в клубе настроены против него»

«Не думаю, что Эрик тен Хаг закончит этот сезон в «Манчестер Юнайтед». Если они оставят его, так это потому, что они хотят придерживаться долгосрочного проекта и верят, что он способен что-то изменить.

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