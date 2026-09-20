СК России расследует обнаружение останков у реки Белой

5 июня 2025 года на берегу реки Белой рядом с деревней Алексеевка обнаружены человеческие останки. Следственный комитет республики Башкортостан проверяет их возможную связь с исчезновением 14-летнего мальчика в марте 2024 года.
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