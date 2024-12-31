Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Абхазы таки прогнули под себя целую России, как бы нам сейчас не вешали лапшу на уши! Кто же сейчас будет Россию уваж...Лавров жёстко пре...
  • Ильдус Мамлеев
    Пару "Орешников" вполне хватит что бы остудить пыл Санду и её хозяев. Страна не богатая, защищаться толком не чем, бу...На Россию накидыв...
  • Амара Карпова
    Господи Береги ВСЕХ наших ребят❤️🙏NYT: русские бойц...

Путин поручил Мишустину доработать план развития России до 2036 года

Путин поручил Мишустину доработать план развития России до 2036 года

Президент Владимир Путин поручил создать единый план для достижения целей развития России до 2030 года, с прогнозом до 2036 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх