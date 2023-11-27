МЧС: в Крыму из-за непогоды пострадали 4 человека

По данным МЧС в Крыму сейчас остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы 2 многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе; в 5 многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение.