1. «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем неназначенным пенальти в матче с ЦСКА и неудалению Виллиана Роши.
«Зенит» обратился в ЭСК и подписал Дружка Барбоскина, Евсеев уволен из «Факела», Новак в 1/2 US Open, фанаты Тэйлор Свифт против Бальде, продается яхта Федуна и другие новости
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КузнецовВВ
Социальные сети «Золотого мяча» представили 30 номинантов на награду, вручаемую лучшему игроку. Номинанты: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Родри («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Виктор Осимхен («Наполи»), Ким Мин Джэ («Бавария»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария»). Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.
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3 час.
КузнецовВВ
38-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в этот список. В последний раз игрока не было среди номинантов в 2003 году.
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3 час.
Лена Мисько
📋🇷🇺 Объявлен список футболистов, которые полетели на первый матч сборной России с Египтом Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва). Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва). Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань). Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).
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3 час.
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