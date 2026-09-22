Нижегородке с 11 детьми присвоили звание «Мать-героиня»

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Звания «Мать-героиня» была удостоена жительница Нижнего Новгорода Елена Ильичева за заслуги в укреплении института семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Заключительная вы...
- Свыше 13 тысяч ни...
- Австралийская сем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым