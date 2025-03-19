В Великобритании начался суд над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, его женой Екатериной и братом Алексеем.
В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым
Комментарии
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Eduard
Суд преступный и незаконный.Заметьте за переворот в Киеве,националистов никого не судят,хотя это на 100% преступление!
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20 час.
Eduard
Судилище паршивое.Сейчас всех сестных людей судят,а сами газопроводы взрывают в Лондоне.Скоро мы услышим как нам моральбудут читать аморальные англичане!
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20 час.
Eduard
И санкции незаконеы,а значит соблюдатт их не надо.А пресиупления реальные совершает власть Англии вме ещё живущая в Имперских воровмких амбициях.Вот кого судить и повесить надо с их ряженым корольком)
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20 час.
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