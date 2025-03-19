Eduard Суд преступный и незаконный.Заметьте за переворот в Киеве,националистов никого не судят,хотя это на 100% преступление!

Eduard Судилище паршивое.Сейчас всех сестных людей судят,а сами газопроводы взрывают в Лондоне.Скоро мы услышим как нам моральбудут читать аморальные англичане!