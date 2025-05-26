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Беспрецедентный удар по Киеву может стать «тренировкой» перед большим российским наступлением

Беспрецедентный удар по Киеву может стать «тренировкой» перед большим российским наступлением

Эксперт не исключил, что буферная зона затронет и Одессу Беспрецедентные комбинированные удары по Украине, которые были нанесены в качестве ответа на массированные беспилотные атаки противника, могут быть пробными ударами перед наши «меганаступлением», о котором все громче заявляют на Западе.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Когда уж догадаются, что бомбить нужно днём, когда все кадры на местах, смысл лупить по пустым зданиям.
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1 д.
Анд
Есть подозрение на договорничок🤷🏻‍♂️
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1 д.
В С
👍
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18 час.
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