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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США. Царукян помог, я теперь тут конкретно буду газовать»

«Мне уже бой предложили. Не в UFC, а в другой организации, мне Арман [Царукян] бой нашел, я теперь тут конкретно буду газовать.

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