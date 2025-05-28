Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Evgeni Velesik
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Случился классический "жабогадюкинг".

Случился классический "жабогадюкинг".

"Японская Mitsui OSK Lines Ltd. обратилась за поддержкой к правительству Японии в связи с неожиданным решением Европейского союза ввести санкции против трёх танкеров компании, задействованных в российском проекте по транспортировке сжиженного природного газа.

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