В День народного единства у «Почты России» будет выходной

4 ноября, День народного единства, станет выходным для всех отделений «Почты России». В субботу, 2 ноября, почтовые отделения закроются на 1 час раньше обычного, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.
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