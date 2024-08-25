Пусть минует беда стороной, Тех, кто держит в руках автоматы. Возвращайтесь скорее домой, Возвращайтесь живыми, солдаты.
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Пусть минует беда стороной, Тех, кто держит в руках автоматы. Возвращайтесь скорее домой, Возвращайтесь живыми, солдаты.