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Вечерний Новосибирск

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Отопительный сезон-2024/25 планируют начать в Новосибирске с 15 сентября

Отопительный сезон-2024/25 планируют начать в Новосибирске с 15 сентября

«Начало отопительного периода ориентировочно 15.09.2024. Более точная дата определяется рабочей группой с участием представителя ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (Гидрометцентр)», – сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос VN.

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