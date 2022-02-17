Спорт Уик-Энд

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Алексей СТРЕПЕТОВ: Кузяев зарядил в перекладину, хотя мог покатить Алберто на пустые ворота

Алексей СТРЕПЕТОВ: Кузяев зарядил в перекладину, хотя мог покатить Алберто на пустые ворота

Матч раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» - «Бетис» по горячим следам специально для «Спорт уик-энда» разобрал экс-игрок, тренер и селекционер «Зенита», заслуженный работник физической культуры РФ Алексей Стрепетов.

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