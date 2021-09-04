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Надо ли вводить визовый режим для жителей Центральной Азии

Надо ли вводить визовый режим для жителей Центральной Азии

Некоторые политики считают: такая мера поможет снять террористическую угрозу для России Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Аждар Куртов В России предложили ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии.

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Зоя Копань
99,9 % русскоязычного населения нашей страны проголосовали бы за того депутата который явно не из популистких поползновений предложил бы сделать визовый режим не временный ,а постоянный еще "вчера"!

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