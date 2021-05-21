День календаря 22 мая: Международный день биоразнообразия, именины у Василия и Николая

Праздники 22 мая Международный день биологического разнообразия Всероссийский день бассейновой индустрии Никола Вешний в народном календаре События 22 мая в 1524-м основан Новодевичий монастырь в Москве в 1856-м — День основания Третьяковской галереи в 1892-м изобретен тюбик для зубной пасты в 1911-м основана Международная федерация кинологов в 1940-м в СССР учреждена медаль "Серп и Молот" — знак отличия Героя Социалистического Труда в 1990-м — Microsoft начала продажу Windows 3.