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До ЕС только дошло: Измотанная Европа задумалась, а можно ли починить отношения с русскими. И ужаснулась

До ЕС только дошло: Измотанная Европа задумалась, а можно ли починить отношения с русскими. И ужаснулась

Европа начала задумываться о самом страшном: о глубине той ямы, в которую заманили их США! Чего им стоил разрыв отношений с Россией, они, кажется, начали сознавать, а теперь вдруг задумались, а можно ли будет их починить.

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