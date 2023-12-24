Европа начала задумываться о самом страшном: о глубине той ямы, в которую заманили их США! Чего им стоил разрыв отношений с Россией, они, кажется, начали сознавать, а теперь вдруг задумались, а можно ли будет их починить.
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