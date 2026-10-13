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Бакаев получил желтую за симуляцию в матче с «Акроном». Вингер «Локо» упал в штрафной после контакта с Эшковалом

Вингер « Локомотива » Зелимхан Бакаев получил желтую карточку за симуляцию в матче с « Акроном ».  Команды проводят встречу в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

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