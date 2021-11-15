За что расстреляли Гумилева ?

Vlad Иванов

Владимир Иванов

Ельцин не меньше народа погубил путём экономического Гулага, разгула преступности и межнациональных конфликтов.Надо всё давать в сравнении.Например ,что больше приносит жертв организованный коммунистический террор или же неорганизованный демократический террор связанный с безвластием в государстве приведшем к криминальной революции. и межнациональным конфликтам.Террор по политическим причинам всё-таки касался личностей занимающихся политикой ,а их намного меньше чем простых обывателей.Террор по национальному признаку коснулся каждого гражданина проживающего в национальных республиках СССР,а их было порядка двадцати миллионов.В настоящее время террор по национальному признаку продолжается в Донбассе и гибель ни в чём не повинных людей.