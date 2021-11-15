Как за что? Ни за что! Террор - это не тогда , когда расстреливают виновных, а когда убивают не виновных.
За что расстреляли Гумилева ?
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Vlad Иванов
Владимир Иванов
Ельцин не меньше народа погубил путём экономического Гулага, разгула преступности и межнациональных конфликтов.Надо всё давать в сравнении.Например ,что больше приносит жертв организованный коммунистический террор или же неорганизованный демократический террор связанный с безвластием в государстве приведшем к криминальной революции. и межнациональным конфликтам.Террор по политическим причинам всё-таки касался личностей занимающихся политикой ,а их намного меньше чем простых обывателей.Террор по национальному признаку коснулся каждого гражданина проживающего в национальных республиках СССР,а их было порядка двадцати миллионов.В настоящее время террор по национальному признаку продолжается в Донбассе и гибель ни в чём не повинных людей.
Никто не хочет понять, тем более признать, что ныне Россия находится а переходном периоде. В периоде перехода от 74 летнего «коммунистического» господства к новому обществу. Какому? Об этом предпочитают не говорить нынешние руководители в силу своей ограниченности и малобразованности.
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10 час.
Влад
На коленке сляпанная поделка для сынишки в детский сад - "Итак сойдёт!"... 🧐 Лохов ищете? В зеркало гляньте (ахтору).
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2 час.
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