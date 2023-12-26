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Настоящий русский. Уайлд отказался ехать на Олимпиаду без флага России

Настоящий русский. Уайлд отказался ехать на Олимпиаду без флага России

Как же стыдно и позорно должно сейчас быть Исинбаевой. Да и Навке - тоже. На днях фигуристка опять встала за бывшую попрыгунью: "Она проживала на Канарских островах «задолго до всех этих историй» и имеет там семью.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Еще у нас почему-то &quot;устроино&quot;, что самые эмоциональные посты пишутся малограмотными... А Вик - молодец, ничего не скажешь, во всяком случае понимает как правильно себя вести в сложившейся ситуации!
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3 час.
С
Странник
они с мужем друг друга стоят, с такими и врагов не надо
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3 час.
андрей картаев
навка  признает что исинбаева проститутка она продалассь слова ей хе там жить значит и навка допускаеи для себя такую ситуацию при которой и она так поступит при определенных  обстоятельствах
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1 час.

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