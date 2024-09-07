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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»

«Жду, когда Ислам вылечится. Не думаю, что его рука восстановилась. Насколько я знаю, сейчас он не тренируется, поэтому не вижу, что он состоится в декабре.

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