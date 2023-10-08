«Громкость банки зависит от ее пустоты»: Киркоров метко приложил хайпующую Боню

Исполнитель высказался в адрес блогерки, не пропускающей ни одного скандала Виктория Боня соцсетиСкучающая Виктория Боня постоянно норовит ввязаться в какие-нибудь выяснения отношений не имеющие к ней вообще никакого отношения.