«Громкость банки зависит от ее пустоты»: Киркоров метко приложил хайпующую Боню

Исполнитель высказался в адрес блогерки, не пропускающей ни одного скандала Виктория Боня соцсетиСкучающая Виктория Боня постоянно норовит ввязаться в какие-нибудь выяснения отношений не имеющие к ней вообще никакого отношения.
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