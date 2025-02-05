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Военное обозрение

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В ночь на 5 февраля ВС РФ нанесли удары по топливным хранилищам, объектам логистики и размещения личного состава ВСУ от Сум до Винницы

В ночь на 5 февраля ВС РФ нанесли удары по топливным хранилищам, объектам логистики и размещения личного состава ВСУ от Сум до Винницы

Горят объекты ТЭК и пункты размещения личного состава ВСУ в Ромнах и Полтаве.

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