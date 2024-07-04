Опрос Mail.ru: россияне проголосовали бы на выборах США за Кеннеди-младшего

Россияне, если бы им предоставили возможность проголосовать на президентских выборах в США, предпочли бы отдать свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, за него "готовы" проголосовать 31% жителей РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии