Впереди США: по темпам роста пенсий Россия обогнала Америку Ирэн ОрлонскаяСогласно последним данным Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия укрепляет свою позицию в мировой экономике, а также достигает значительного роста в сфере пенсионной системы.