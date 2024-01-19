Впереди США: по темпам роста пенсий Россия обогнала Америку Ирэн ОрлонскаяСогласно последним данным Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия укрепляет свою позицию в мировой экономике, а также достигает значительного роста в сфере пенсионной системы.
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