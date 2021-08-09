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В Петербурге ожидается теплая и сухая погода. В среду и четверг в городе могут пройти небольшие дожди

В понедельник, 9 августа, в Петербурге ожидается теплая погода без сильных осадков, сообщил на своей страницей в фейсбуке специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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